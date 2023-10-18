Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Periksa 19 Saksi Terkait Dugaan Pemerasan SYL Hari Ini, Termasuk Eks Pimpinan KPK

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |08:34 WIB
Polisi Periksa 19 Saksi Terkait Dugaan Pemerasan SYL Hari Ini, Termasuk Eks Pimpinan KPK
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hari ini, Rabu (18/10/2023) mengagendakan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi kasus kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

"Hari ini diagendakan dilakukan pemanggilan terhadap sembilan belas orang saksi," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Rabu (18/10/2023).

Sebanyak 19 orang saksi yang diperiksa tersebut di antaranya satu orang saksi dari eks Wakil Ketua KPK RI periode tahun 2007-2011. Enam orang ajudan pejabat eselon 1 di Kementan RI.

"Kemudian tiga orang saksi pemeriksaan tambahan salah satunya adc Ketua KPK RI. Selanjutnya satu orang Pamwal Ketua KPK RI serta delapan orang saksi lainnya," jelasnya.

Penyidik Tipidkor Ditkrimsus Polda Metro Jaya sebelumnya memeriksa Kevin Egananta, ajudan Ketua KPK Firli Bahuri di Polda Metro Jaya, Jumat (13/10/2023). Pemanggilan Kevin dilakukan kembali karena pemeriksaan hari ini belum rampung.

Halaman: 1 2
1 2
      
