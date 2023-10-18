Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Deklarasi Cawapres, PDIP Jadwalkan Ulang Pemanggilan Gibran Rakabuming Raka

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |08:46 WIB
Ada Deklarasi Cawapres, PDIP Jadwalkan Ulang Pemanggilan Gibran Rakabuming Raka
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto MPI)
A
A
A

JAKARTA - PDIP menjadwalkan ulang pemanggilan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka ke DPP PDIP. Hal ini, dikarenakan adanya deklarasi Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo.

"Jadi karena pengumuman ini sifatnya sangat mendadak, maka pertemuan dengan mas Gibran akan dijadwalkan," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Rabu (18/10/2023).

Hasto menambahkan, nantinya pertemuan dengan Gibran akan didampingi juga dengan ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid.

"Nanti bersama dengan pak Arsjad Rasjid jadi kami akan bertemu bertiga, pak Arsjad Rasjid kemudian mas Gibran dan saya yang mendampingi," ungkapnya.

Diketahui, Wali Kota Solo sekaligus kader PDI Perjuangan (PDIP), Gibran Rakabuming Raka mengaku dipanggil oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Rabu 18 Oktober 2023 mendatang. Gibran tidak merinci perihal pertemuan tersebut, namun Gibran mengaku akan melaporkan situasi politik yang terjadi saat ini.

Gibran mengaku selalu berkomunikasi dan melapor dengan pimpinan partai, termasuk dalam suasana politik tertentu.

(Khafid Mardiyansyah)

      
