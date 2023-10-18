Pengumuman Cawapres Ganjar, Megawati Akan Didampingi Prananda

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tiba di Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Hasto tiba dalam rangka menghadiri acara pengumuman bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Hasto tiba pada pukul 08.28 WIB dengan mobil warna hitam. Hasto terlihat mengenakan kemeja berwarna merah dengan lambang PDIP.

Dalam kesempatannya, Hasto mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan seluruh persiapan pengumuman kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Adapun Megawati disebut akan segera datang ke kantor DPP.

“Bu Megawati akan didampingi dengan Prananda, dalam waktu dekat akan menuju ke DPP PDI Perjuangan,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (18/10/2023).

Kendati demikian Hasto belum membeberkan siapa sosok yang digadang-gadang untuk mendampingi Ganjar. Ia mengatakan seluruh pihak agar menunggu.

“Siapa? Mohon menunggu karena akan diumumkan melalui suatu protokol sebuah partai politik,” ucapnya.

Sebelumnya,Calon Presiden, Ganjar Pranowo meninggalkan kediamannya di jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/10/202) pagi.