HOME NEWS NASIONAL

Megawati Soekarnoputri Tiba di Kantor PDIP Jelang Pengumuman Bacawapres Pendamping Ganjar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |08:54 WIB
Megawati Soekarnoputri Tiba di Kantor PDIP Jelang Pengumuman Bacawapres Pendamping Ganjar
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tiba di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Pantauan di lokasi, Megawati tiba tepat pukul 08.49 WIB menggunakan mobil hitam bernomor polisi B 42. Megawati terlihat mengenakan pakaian motif merah dan hitam.

Kedatangan Megawati menyusul Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang tiba lebih dulu pada pukul 08.43 WIB. Sayangnya keduanya tidak sempat bertemu.

Dalam kedatangan ini, Megawati didampingi putranya Prananda Prabowo. Sayangnya Megawati hanya sempat menyapa awak media tanpa memberikan keterangan.

Sebagi informasi, hari ini Rabu (18/10) pengumuman nama bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo akan diumumkan di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat. Kabar itu dibenarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

"Sehingga besok pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada jam 10.00 WIB tepat, akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto saat ditemui di depan kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

(Khafid Mardiyansyah)

      
