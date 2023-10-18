Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Ganjar Pranowo dan Cawapresnya Akan Daftar ke KPU Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |09:02 WIB
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku telah menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi PDIP, Perindo, Hanura, PPP. Bacapres Ganjar Pranowo beserta pasangannya akan daftar ke KPU besok.

“Iya benar sudah terima (surat rencana pendaftaran),” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada awak media Rabu (18/10/2023).

Idham menyebut rencananya bakal calon presiden Ganjar Pranowo bersama pasangannya itu akan mendaftar pada pukul 11.00 WIB.

“(Mendaftar) Kamis 19 Oktober jam 11.00 WIB,” jelasnya.

Perlu diketahui, hari ini PDI Perjuangan akan mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Benny Rhamdani mengungkap nama calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden yang didukung oleh Partai Perindo itu. Benny menyebut sosok tersebut berinisial M.

"Inisialnya M. Siapa M itu? bisa mas Mahfud MD, bisa mas Gibran, mas Erick Thohir, mas Andika Perkasa dan mba Khofifah," kata Benny saat dihubungi awak media Selasa (17/10/2023).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Berita Terkait
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
