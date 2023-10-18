Jelang Pengumuman Cawapres, Ketua Harian DPP Perindo TGB Zainul Majdi Tiba di Kantor PDIP

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) TGB Zainul Majdi turut hadir di kantor DPP PDI-Perjuangan, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu hadir sekira pukul 08.44 WIB. TGB terlihat mengenakan kemeja putih dipadukan dengan celana panjang berwarna hitam.

TGB langsung mengarah ke lift untuk bergegas menuju lantai 5, tempat diselenggarakannya deklarasi pengumuman Cawapres untuk Ganjar Pranowo.

Diberitakan sebelumnya, Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) akan mengumumkan cawapres Ganjar Pranowo Rabu, 18 Oktober 2023, besok.

"Sehingga besok pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada jam 10.00 WIB tepat, akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto saat ditemui di depan kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

