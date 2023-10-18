Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Kebersamaan Ganjar-Mahfud Bareng Megawati hingga Hary Tanoe

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |13:30 WIB
Momen Kebersamaan Ganjar-Mahfud Bareng Megawati hingga Hary Tanoe
Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersama Megawati hingga Hary Tanoe. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD yang baru saja diumumkan sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 terlihat kompak melakukan foto bersama di meja makan. Keduanya didampingi istri masing-masing.

Kebersamaan itu terlihat dalam foto yang diterima MNC Portal Indonesia. Dalam Foto tersebut, terlihat Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri didampingi kedua anaknya, M Prananda Prabowo dan Puan Maharani hingga Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT).

Dalam foto selanjutnya yang didapat, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD didampingi istri masing-masing tengah menyantap makanan dan minuman bersama Megawati.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar Pranowo. Keduanya akan berpasangan sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

