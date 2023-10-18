Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Baintelkam Polri Terbitkan SKCK untuk Erick Thohir, Sinyal Jadi Cawapres?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |13:40 WIB
Baintelkam Polri Terbitkan SKCK untuk Erick Thohir, Sinyal Jadi Cawapres?
Erick Thohir (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke Baintelkam Polri.

Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebutkan bahwa permohonan penerbitan tersebut diajukan oleh staf dari Erick Thohir pada Selasa 17 Oktober 2023 kemarin.

“Jadi saya tanyakan, stafnya yang bersangkutan yang mengajukan SKCK. Diterbitkan (kemarin),” kata dia kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Kendati begitu, Ramadhan masih belum mengetahui secara pasti alasan permohonan penerbitan yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI itu.

“Yang ambil stafnya, tapi untuk apa saya belum dapat informasi. Kepentingannya apa saya belum tahu,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebagai pemenuhan syarat bakal menjadi calon Wakil Presiden.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagal terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” demikian bunyi surat yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (18/10/2023).

Halaman:
1 2
      
