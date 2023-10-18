Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siap Arungi Pilpres 2024, Mahfud MD: Besok Semuanya Langsung Arahkan Suara untuk Kami!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |14:17 WIB
Siap Arungi Pilpres 2024, Mahfud MD: Besok Semuanya Langsung Arahkan Suara untuk Kami!
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Wakil Calon Presiden (Bacawapres) Mahfud MD menegaskan, dirinya bersama Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo siap mengarungi perhelatan Pilpres 2024.

Mahfud mengatakan, mulai hari ini, bersama pasangannya akan memulai langkah agresif serta, kampanye-kampanye yang terarah.

"Hari ini saya kira satu hari untuk memulai langkah lebih luas, lenih agresif, sehingga nanti kampanye-kampanye itu menjadi lebih terarah," ujar Mahfud di DPP PDIP, Rabu (18/10/2023).

Terlebih, kata Mahfud, dengan lengkapnya pasangan ini, masyakarat bisa lebih leluasa memilih dan memenangkannya di Pemilu 2024. "Selama ini kan Pak Ganjar sendiri, sehingga orang yang mau milih juga mesti tanya pasangannya," imbuhnya.

"Yang juga mendukung saya selama ini juga gatau ini mau ke mana, nah sekarang sudah bersatu, besok semuanya langsung arahkan suara dan dukungan untuk kami," sambungnya.

Diketahui, Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mendeklarasikan Mahfud MD sebagai Bacawapres mendampingi Ganjar Pranowo di DPP PDIP pada Rabu (18/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement