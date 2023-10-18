Siap Arungi Pilpres 2024, Mahfud MD: Besok Semuanya Langsung Arahkan Suara untuk Kami!

JAKARTA - Bakal Wakil Calon Presiden (Bacawapres) Mahfud MD menegaskan, dirinya bersama Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo siap mengarungi perhelatan Pilpres 2024.

Mahfud mengatakan, mulai hari ini, bersama pasangannya akan memulai langkah agresif serta, kampanye-kampanye yang terarah.

"Hari ini saya kira satu hari untuk memulai langkah lebih luas, lenih agresif, sehingga nanti kampanye-kampanye itu menjadi lebih terarah," ujar Mahfud di DPP PDIP, Rabu (18/10/2023).

Terlebih, kata Mahfud, dengan lengkapnya pasangan ini, masyakarat bisa lebih leluasa memilih dan memenangkannya di Pemilu 2024. "Selama ini kan Pak Ganjar sendiri, sehingga orang yang mau milih juga mesti tanya pasangannya," imbuhnya.

"Yang juga mendukung saya selama ini juga gatau ini mau ke mana, nah sekarang sudah bersatu, besok semuanya langsung arahkan suara dan dukungan untuk kami," sambungnya.

Diketahui, Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mendeklarasikan Mahfud MD sebagai Bacawapres mendampingi Ganjar Pranowo di DPP PDIP pada Rabu (18/10/2023).