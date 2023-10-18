Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Love GanjarMahfud Jadi Trending Topic

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |14:18 WIB
Perindo Love GanjarMahfud Jadi Trending Topic
Perindo Love GanjarMahfud menjadi trending topic di medsos. (Okezone/Arif Julianto)
JAKARTA - Perindo Love GanjarMahfud menjadi trending topic di media sosial X (sebelumnya Twitter) pada Rabu (18/10/2023). Ada sebanyak 1.128 post terkait Perindo Love GanjarMahfud.

Selanjutnya yang menjadi trending topic adalah Bela Rakyat Kecil. Ada sebanyak 1.133 post terkait Bela Rakyat Kecil dari kiriman netizen.

Di urutan ketiga adalah Untuk Indonesia Sejahtera. Ada sebanyak 7.256 postingan terkait Untuk Indonesia Sejahtera hingga siang ini.

Trending topic tersebut pada pukul 12:47 WIB dan masih terus berlangsung.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.

Pengumuman Mahfud sebagai bacawapres disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Halaman:
1 2
      
