Kronologi Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

JAKARTA- Mengulik kronologi Mahfud MD jadi Cawapres Ganjar Pranowo setelah secara resmi diumumkan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

"Hari ini hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, ini saya telah mengambil keputusan semuanya. Saya tunjukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi bapak Ganjar Pranowo adalah bapak Prof. Dr. Mahfud MD" kata ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di lantai 5 Kantor DPP PDI, Rabu (18/10/2023).

Penunjukkan Mahfud MD ini membuat orang penasaran mengenai awal mula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) dipinang oleh PDIP sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024).

Berikut ini kronologi Mahfud MD jadi Cawapres Ganjar Pranowo:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dikabarkan bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta, Rabu (18/10/2023) pagi.