HOME NEWS NASIONAL

Peran Pancasila Indonesia dan Pentingnya untuk Mendidik Masa Muda oleh Ganjar Pranowo

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |14:39 WIB
Peran Pancasila Indonesia dan pentingnya untuk mendidik masa muda oleh Ganjar Pranowo.
JAKARTA - Pancasila sebagai dasar filosofis negara berperan sentral dalam membentuk karakter dan arah perkembangan masyarakat. Ini menjadi dasar negara yang kuat, mengintegrasikan keragaman budaya, mempromosikan kedamaian dan stabilitas, mendorong keadilan sosial, mendukung demokrasi dan partisipasi rakyat, melindungi hak asasi manusia, dan mempengaruhi ekonomi.

Selain itu, Pancasila memainkan peran kunci dalam mempertahankan kemandirian politik dan mengidentifikasi identitas nasional Indonesia.

Pancasila tak hanya sebuah konsep teoritis, tetapi juga memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari warga Indonesia. Ini membentuk pandangan dan tindakan masyarakat serta membantu menjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam. Sebagai dasar konstitusi, Pancasila memberikan landasan nilai yang kuat bagi eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang pluralis, demokratis, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Salah satu pilar Pancasila adalah keadilan sosial. Ini menekankan pentingnya pembagian sumber daya dan peluang secara adil untuk semua warga negara. Pancasila berkontribusi pada upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Pancasila mencakup nilai-nilai demokrasi, termasuk pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan keterbukaan. Ini adalah dasar bagi sistem politik demokratis di Indonesia. Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pembuatan keputusan negara.

Pancasila mengakui hak asasi manusia sebagai prinsip dasar. Ini memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama, berbicara, dan berorganisasi. Pancasila menegaskan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Ganjar Mendorong Pentingnya Mendidik Pancasila ke Anak Muda

Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), telah memberikan pembelajaran mengenai Pancasila kepada siswa-siswa di SMA Negeri 1 Kradenan, Kabupaten Grobogan. Menurutnya, prinsip-prinsip Pancasila dapat diterapkan dalam tindakan sehari-hari, seperti saling membantu sesama.

1 2
      
