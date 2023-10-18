Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Mahfud MD Temui Megawati Sebelum Jadi Bacawapres Ganjar, Ngobrol hingga 2 Jam

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |14:57 WIB
Cerita Mahfud MD Temui Megawati Sebelum Jadi Bacawapres Ganjar, Ngobrol hingga 2 Jam
Mahfud MD (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD secara resmi mendampingi Bakal calon presiden (Bacapres) Perindo, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sehari sebelum pengumuman, Mahfud bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Mahfud menceritakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk memberitahu bahwa dirinya secara resmi telah disetujui oleh semua partai di Koalisi PDIP untuk menjadi Bakal calon wakil presiden (Bacawapres).

"Kemarin itu ketemu Bu Mega ya pemberitahuan resmi bahwa saya sudah disetujui oleh semua partai untuk menjadi calon wapres," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Setelah pemberitahuan tersebut, kata Mahfud, ia berdiskusi dengan Megawati selama dua jam untuk membahas masalah negara. Terutama mengenai hukum dan korupsi di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
