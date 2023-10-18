Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menebak Makna Batik Hijau Mahfud MD, Ketika Diumumkan Menjadi Cawapres Ganjar Pranowo

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |14:59 WIB
Menebak Makna Batik Hijau Mahfud MD, Ketika Diumumkan Menjadi Cawapres Ganjar Pranowo
Mahfud MD resmi jadi cawapres Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Prof. Dr. Mahfud MD hadir dalam acara pengumuman Calon Wakil Presiden di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat dengan mengenakan batik berwarna hijau.

Per hari ini, (Rabu, 18/10/2023), Partai Koalisi pengusung Calon Presiden Ganjar Pranowo secara resmi mengumumkan Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia kedua ini hadir menggunakan Batik bermotif yang mayoritas warnanya didominasi hijau.

Pemilihan penggunaan batik berwarna hijau tersebut disinyalir memiliki makna tersendiri. Warna Hijau tersebut disinyalir sebagai warna khas yang identik dengan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni, Nahdlatul Ulama atau NU lengkap dengan kopyahnya. Selain identik dengan NU warna tersebut juga disinyalir mirip dengan salah satu partai koalisi pengusung yakni, PPP.

Sebelumnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pernah secara gamblang menyatakan bahwa sosok Calon Wakil Presiden yang mendampingi Ganjar jika bukan Sandiaga Uno, maka harus yang memiliki irisan dengan partai berlambang Ka’bah tersebut. Hal tersebut pernah diungkap juru bicara PPP Usman Tokan.

“Namun jika bukan takdirnya maka PPP berharap cawapresnya ada irisannya dengan PPP," ucap Usman kepada wartawan pada (22/09/2023).

Selain itu, Mahfud MD juga dikenal sebagai sosok yang cukup dekat dengan kalangan ulama dan kyai NU. Bahkan ia juga disebut – sebut memiliki basis suara yang cukup kuat di wilayah Jawa Timur yang notabenenya mayoritas adalah pengikut NU.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi mengumumkan bahwa MenkoPolhukam Mahfud MD, akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
