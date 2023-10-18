Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Doa TGB Usai Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar : Tuntaskan Ikhtiar Kami dengan Kemenangan

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |15:12 WIB
Doa TGB Usai Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar : Tuntaskan Ikhtiar Kami dengan Kemenangan
TGB Zainul Majdi doakan pasangan Ganjar-Mahfud MD. (MPI/Felldy Utama)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi memimpin pembacaan doa dalam pengumuman Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (Cawapres) untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Dalam doanya, TGB memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memudahkan ikhtiar yang dilakukan parpol pendukung Ganjar-Mahfud.

"Ya Allah mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah hati kami dan tuntaskan ikhtiar kami dengan keberhasilan dan kemenangan yang terhormat ya Allah," tutur TGB dalam memanjatkan doanya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Tak hanya itu, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga mengungkapkan, pada hari ini, parpol pendukung Ganjar telah menyatukan niat, mengokohkan komitmen, dan bergerak bersama dengan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
