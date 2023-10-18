Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Bakal Dapat Efek Magical Number Elektabilitas

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |18:53 WIB
Bacapres Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Bakal Dapat Efek <i>Magical Number</i> Elektabilitas
Media Center TPN Ganjar Pranowo
JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali mengatakan, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, akan mendapatkan efek magical number meningkat 5 kali lipat pada saat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Effendi mengatakan, elektabilitas sosok Mahfud MD kalau dihitung sendirian maka memang diakui masih agak rendah. Namun dalam politik ada yang dinamakan magical number. Yakni, apabila elektabilitas kedua tokoh ini digabung maka akan ada efek magical number. Elektabilitasnya bisa meningkat tajam.

"Setelah nanti pasangan ini didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka akan ada efek magical number. Elektabilitas magical number bisa naik 5 kali lipat," kata Effendi Gazali Konferensi Pers dan Diskusi Terkait Pengumuman Duet Ganjar-Mahfud sebagai Capres-Cawapres 2024 di Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP), di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Oktober 2023.

Menurut Effendi Gazali, penetapan nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) yang didukung Perindo Ganjar Pranowo adalah sebuah hasil dari kesabaran.

Effendi Gazali menilik pada peristiwa di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, saat menjelang penetapan nama cawapres pendamping Capres Joko Widodo (Jokowi), di mana Mahfud sudah sampai menyiapkan baju yang diantar.

"Kesabaran itu enak diucapkan tapi tidak enak dilakoni," ucap Effendi Gazali.

Menurut Effendi, saat ini ada masalah serius dengan Mahkamah Konstitusi (MK) di publik. Di media massa dan medsos MK tengah disorot negatif.

"Nah dengan penetapan nama Mahfud MD jadi pendamping Ganjar maka hal ini sesuai konteks dengan kondisi sekarang. Seakan-akan koalisi pengusung Ganjar ini memberikan jawaban tepat, tidak perlu dengan teriak-teriak cukup menetapkan Mahfud MD jadi cawapres maka in seakan menjawab harapan masyarakat yang ingin mengembalikan MK sesuai marwahnya sebagai penjaga konstitusi," urai Effendi.

Halaman:
1 2
      
