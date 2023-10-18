Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Ucapkan Selamat ke Ganjar dan Mahfud MD

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |19:14 WIB
Sandiaga Ucapkan Selamat ke Ganjar dan Mahfud MD
Sandiaga Uno ucapkan selamat ke Ganjar dan Mahfud MD. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menghadiri acara pengumuman bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo. Sandi kemudian memberikan ucapan selamat kepada pasangan Ganjar-Mahfud MD.

“Selamat berjuang. Insya Allah hari yang bersejarah ini akan membawa kita menuju Indonesia emas, sejahtera, adil dan makmur,” kata Sandiaga di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Sandi menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang mendampingi Ganjar sebelum pengumuman ini. Namanya bahkan disebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat membuka acara pengumuman itu.

Namun, Sandiaga tidak berkomentar terkait hal tersebut. Ia juga tidak membuka respons soal namanya yang tidak terpilih mendampingi Ganjar.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menegaskan tidak ada kekecewaan dari PPP terkait tidak dipilihnya Sandi. Mardiono pun kembali mengingatkan bahwa sosok Menteri Parekraf itu tidak memiliki ambisi.

“Sandiaga Uno juga tidak memiliki ambisi. Namun apabila diberi kepercayaan, diberi tugas maka tugas dan amanah itu lah yang akan dilaksanakan,” ungkap Mardiono.

