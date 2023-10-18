Megawati Berkaca-kaca, Bicara soal Kasih Ibu Saat Pengumuman Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Stanza ketiga lagu kebangsaan Indonesia Raya dibaca dan sempat disenandungkan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ketika pengumuman Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Beberapa kali suara Megawati tercekat menahan tangis haru, termasuk saat menyebutkan kata “Ibu Sejati”.

Saat mengumumkan nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden bagi bakal calon presiden Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023), Megawati menyampaikan stanza ketiga lagu Indonesia Raya.

BACA JUGA: Rumah di Ciomas Bogor Terbakar Gegara Bocah Main Korek Api

“Coba tolong direnungkan," kata Bu Mega dengan mata berkaca-kaca dan suara tercekat menahan tangis.

“Indonesia Tanah yang Suci

Tanah Kita yang Sakti

Di Sanalah Aku Berdiri…”

“Menjaga?…,” Megawati terdiam sebentar.

“Ibu Sejati,” katanya pelan dengan suara tercekat.

Dia lalu melanjutkan membaca dan menyanyikannya.

“Indonesia Tanah Berseri

Tanah yang Aku Sayangi

Marilah Kita Berjanji

Indonesia Abadi."

Selanjutnya Bu Mega menyatakan, supaya Indonesia suci dan abadi, pilihannya ialah memilih sosok pemimpin yang baik, jujur, dan mampu bertanggung jawab bagi 270 juta lebih rakyat Indonesia.

"Sebenarnya pemimpin itu seperti apa? Saya diajari bapak saya, Bung Karno, dari mulai SD saya sudah mulai dimasukkan pikiran politik. Begini, ‘Pemimpin yang sebenarnya itu adalah ketika masa kritis atau krisis dapat mengambil tanggung jawab itu untuk menyelamatkan negara kita’,” kata Bu Mega mengutip Bung Karno.