HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Terbang ke Riyadh Arab Saudi Usai Kunjungi RRT

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |19:20 WIB
Jokowi Terbang ke Riyadh Arab Saudi Usai Kunjungi RRT
Presiden Jokowi ke Riyadh. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Usai melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, pada Rabu, 18 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

Tampak melepas keberangkatan Presiden dan Ibu Iriana di Beijing Capital International Airport adalah Menteri Perumahan dan Pembangunan Pedesaan RRT Ni Hong, Dubes RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, dan Atase Pertahanan RI di Beijing Brigjen Mar. Benny P. Nadeak.

 BACA JUGA:

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri High Level Forum yang mengangkat tema “Connectivity in an Open Global Academy” yang digelar di China National Convention Center, Beijing, pada Rabu, 18 Oktober 2023.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa terdapat empat hal penting dalam membangun konektivitas di sebuah negara.

 BACA JUGA:

“Yang pertama, harus memberikan manfaat ekonomi. Yang kedua, harus dilakukan merata dan inklusif. Yang ketiga, harus memperhatikan aspek keberlanjutan, dan yang keempat, harus didukung pengembangan sumber daya manusia dan alih teknologi,” kata Presiden dalam keterangannya.

Halaman:
1 2
      
