INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD, Sosok Intelektual Mumpuni Pilihan Megawati untuk Ganjar di Pilpres 2024

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |19:29 WIB
Mahfud MD, Sosok Intelektual Mumpuni Pilihan Megawati untuk Ganjar di Pilpres 2024
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Partai koalisi pendukung bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo memutuskan memilih Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) di Pilpres 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang langsung mengumumkannya di Kantor DPP PDIP, Rabu (18/10/2023).

“Hari ini, Rabu 18 Oktober 2023 saya dengan mantap diri saya ambil keputusan ke semua, saya tujukan sebesar-besar bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim calon wakil preisden yang dipilih PDIP yang akan damping Ganjar Pranowo adalah Prof Dr Mahfud MD,” ujar Megawati.

Mahfud MD bukan sosok sembarangan. Ia memiliki pengalaman mumpuni, baik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan, diakui Megawati bahwa Mahfud MD dikenal sebagai pendekar hukum dan pembela rakyat kecil.

“Sosok intelektual mumpuni karena pengetahuan di bidang hukum dan sangat cocok serta penuh pengalaman,” katanya.

Sementara Mahfud MD dengan sigap menyatakan kesiapannya menjadi Bacawapres mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Saya siap untuk maju pada kontestasi Pilpres 2024 sebagai cawapres Ganjar Pranowo," kata Mahfud MD.

Bersama Ganjar Pranowo, dirinya siap meneruskan cita-cita Bung Karno mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurut Mahfud, cita-cita menyongsong Indonesia Emas 2045, akan terwujud jika bangsa ini memenuhi sejumlah syarat.

Halaman:
1 2
      
