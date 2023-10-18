PDIP: Jokowi Sudah Tahu Mahfud MD Jadi Bacawapres Ganjar

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui perihal deklarasi Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang.

Hasto menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan informasi perihal deklarasi ini kepada Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) sekaligus kader PDIP Pramono Anung.

"Ya kalau terkait Bapak Presiden Jokowi, kami sudah sampaikan kepada Mas Pramono Anung Wibowo yang mendampingi Bapak Presiden bahwa hari ini memang diumumkan," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Sementara, Hasto mengungkap ketidakhadiran Presiden Jokowi saat deklarasi Mahfud MD sebagai Bacawapres lantaran sedang berada di luar negeri.