HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Usut Keterlibatan Pihak yang Sembunyikan Dito Mahendra

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |19:39 WIB
Bareskrim Usut Keterlibatan Pihak yang Sembunyikan Dito Mahendra
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus yang turut membantu pelarian tersangka kasus senjata api (senpi) ilegal Dito Mahendra. Sehingga akan ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami masih mengembangkan terkait keterlibatan pihak-pihak yang turut membantu pelarian dan menyembunyikan Dito Mahendra," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Apakah akan memeriksa kembali artis Nindy Ayunda yang merupakan kekasih Dito Mahendra, Djuhandhani menyebutkan hal itu mungkin dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

Ia memastikan bahwa penetapan tersangka bisa dilakukan segera. Kata Djuhandhani, proses pengumpulan alat bukti terus dilakukan.

"Segera mungkin, karena kita sedang mengumpulkan alat bukti, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kita tidak mau gegabah," ujarnya.

Seperti diketahui, Dito Mahendra telah ditetapkan sebagai tersangka kasus senpi ilegal. Dia dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nk. 12/1951 yang mengatur kepemilikan senjata api.

Halaman:
1 2
      
