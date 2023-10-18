Restui Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar, Ma'ruf Amin Pesan Hal Ini

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin telah merestui Mahfud MD untuk maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Mahfud MD telah meminta restu kepada Wapres Ma’ruf Amin yang juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No 2 Jakarta, pada Rabu (18/10/2023) pagi. Mahfud MD menemui Wapres sebelum dideklarasikan menjadi Cawapres Ganjar Pranowo.

“Ya, dia pamit sama saya dan memberitahu dia mau dijadikan calon wakil presiden. Mungkin saya sebagai orang NU yang sudah sepuh, ya pamitlah kepada saya. Ya, saya bilang, saya sampaikan selamat, mudah-mudahan bisa, kalau nanti terpilih bisa menjalankan tugasnya. Melanjutkan hal-hal yang baik, yang sekarang sudah kita lakukan. Dan kemudian juga memperbaiki kalau ada yang belum baik ya, melakukan perbaikan-perbaikan ke depan,” ungkap Wapres Ma’ruf dalam keterangannya, Rabu (18/10/2023).

Wapres menyebut Mahfud MD layak mendampingi bakal Capres yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Apalagi, katanya, Mahfud MD sudah banyak pengalaman baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

“Beliau kan memang seorang yang saya kira Pak Mahfud itu sudah cukup dikenal, pernah menjadi anggota DPR, pernah jadi menteri, pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi, legislatif eksekutif yudikatif sudah dilakukan semua,” kata Wapres Ma’ruf.