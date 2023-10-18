Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Bacawapres Ganjar, Mahfud MD: Partai Lihat Kualitas Bukan Isi Tas

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |19:45 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku terkejut dengan penunjukkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) mendampingi bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo. Terlebih, dirinya tidak pernah mengejar hasil survei berupa elektabilitas capres-cawapres.

Menurutnya, pencawapresan tersebut memperlihatkan bahwa partai melihat kualitas, bukan isi tas tokoh yang ditunjuk. Kendati demikian, Mahfud tidak memerinci perihal makna 'isi tas' yang ia maksud.

"Dan saya juga kan tidak pernah mengejar ngejar survei, membuat baliho, kan ga pernah juga. Jadi partai ini memang memilih kualitas, tidak menentukan berdasarkan isi tas," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Mahfud menegaskan, dirinya tidak mengeluarkan uang sepeser pun, untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bahkan, ia tidak ditanya mengenai dana kampanye.

"Betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga diitung kualitasnya, keperluan negara ini apa. Sehingga saya ya langsung di ini, bagi saya ini surprise betul, saya tidak ditanya apa uang kampanyenya, bagaimana uang, bagaimana, nda ada," ucapnya.

"Kan dulu ramai isunya 'wah ndaa bisa, ndaa punya uang ga bisa jadi cawapres, ga bisa jadi capres, harus nyetor ke pimpinan partai'. Ini sepeser pun sungguh tidak. Malah ketua partai itu 'you perlu apa bilang, biar kami yang ngurus karena ini keperluan negara'," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
