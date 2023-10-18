Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bukti Kecocokan Ganjar dan Mahfud, Sama-Sama Fans Setan Merah!

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:08 WIB
Bukti Kecocokan Ganjar dan Mahfud, Sama-Sama Fans Setan Merah!
Bukti kecocokan Ganjar dan Mahfud, sama-sama fans Setan Merah.
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi ditetapkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Calon Presiden Ganjar Pranowo. Hal itu diumumkan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu pagi (18/10/2023).

"Hari ini hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, ini saya telah mengambil keputusan semuanya. Saya tunjukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan bismillah hirohmanirrohim maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar pranowo adalah Bapak Profesor Doktor Mahfud MD," ucap Megawati.

Mahfud pun bercerita jika ia memang memiliki kedekatan dengan Ganjar Pranowo. Mahfud pun sangat yakin Ganjar merupakan calon presiden yang tepat dan dibutuhkan oleh Indonesia.

Mahfud mengatakan Ganjar dan dirinya akan terus berupaya menuju Indonesia emas, khususnya ketika Indonesia menjadi negara maju, adil, dan beradab pada tahun 2045.

Mereka pun pernah sama-sama menjabat sebagai anggota DPR RI tepatnya pada periode 2004-2009.

Mereka juga sama-sama berasal dari satu almamater yang sama, yaitu sama-sama Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Ganjar merupakan jebolan fakultas hukum dan lulus pada tahun 1995. Sedangkan Mahfud menempuh gelar S2 (Ilmu Politik) dan S3 (Ilmu Tata Hukum Negara).

Selain kedekatannya secara personal dan kesamaan mereka pada almamaternya, mereka juga memiliki satu persamaan yang bisa dibilang sebagai orang yang loyal, yaitu mereka sama-sama fans Manchester United.

Halaman:
1 2
      
