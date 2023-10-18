Mahfud MD Jadi Bacawapres Ganjar, Sekjen Perindo: Cendekia, Berintegritas, Komplet Luar Biasa

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq menilai, Mahfud MD merupakan sosok bakal calon wakil presiden (Bacawapres) yang sangat ideal bagi bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Menurutnya, Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Meko Polhukam) itu merupakan tokoh yang memiliki reputasi sangat kuat.

"Dalam sisi kecendekiaan itu nomor satu, dalam sisi kompetensi terkait dengan hukum dan bidang yang telah digeluti juga itu juga sangat luar biasa. Tepat, dia punya kemampuan soal itu," ucap Ahmad saat dihubungi, Rabu (18/10/2023).

Tak hanya itu, Ahmad juga menilai, Mahfud MD juga sangat menonjol dalam sisi integritas. Begitu pun dalam sisi moralitas.

"Selama beliau dipercaya menjadi pemimpin, juga menunjukkan komitmennya terhadap antikorupsi, komitmennya terhadap memusuhi hal-hal yang tidak baik, jadi menegakkan kebenaran itu menjadi pilihan utamanya," katanya.

"Jadi ini memang dwitunggal yang memang sangat sempurna dalam perpaduan antara Pak Ganjar sama Pak Mahfud," tambahnya.

Ahmad mengatakan, baik Ganjar maupun Mahfud MD mempunyai pengalaman yang cukup panjang dalam sisi legislasi maupun dalam sisi pemerintahan. Sehingga, mereka tidak perlu beradaptasi lagi jika terpilih pada Pilpres 2024 nanti.

"Apabila ini terpilih di Pemilu nanti, ini mereka langsung bekerja, tidak lagi menyesuaikan atau beradaptasi lagi dengan jabatan barunya, karena sesungguhnya mereka sudah sangat memahami apa yang mesti lakukan," tuturnya.