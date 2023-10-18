Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Ajak Masyarakat Antarkan Ganjar dan Mahfud MD Daftar ke KPU Besok

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:15 WIB
Partai Perindo Ajak Masyarakat Antarkan Ganjar dan Mahfud MD Daftar ke KPU Besok
Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq. (MNC Portal)
A
A
A

 

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (19/10/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengatakan, proses pendaftaran tersebut akan berlangsung pada pukul 11.00 WIB dengan diantar oleh empat partai pendukung, yaitu PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura.

"Besok didaftarkan jam 11, empat partai ini akan mengantar ke KPU," ucap Ahmad saat dihubungi, Rabu (18/10/2023).

Ahmad pun membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin turut serta mengantarkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan diri ke KPU.

"Tentu kita juga terbuka kepada masyarakat bila ingin sama-sama mengantarkan dwitunggal ini," ungkapnya.

Ahmad memastikan, tidak ada penggiringan massa atau paksaan kepada masyarakat.

"Tidak ada pengerahan secara khusus, ini wujud dari kesadaran bersama," katanya.

Halaman:
1 2
      
