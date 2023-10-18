Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Punya Anggota Militan, SGI Siap Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:18 WIB
Punya Anggota Militan, SGI Siap Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Ketua Harian SGI Tongam Lumban Tobing (Foto: Rifqi Herjoko)
JAKARTA - Seknas Ganjar Indonesia (SGI) siap memenangkan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. SGI mengklaim punya banyak anggota militan yang bakal berjuang mewujudkan hal tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Harian SGI, Tongam Lumban Tobing. Dia menjelaskan, para anggota SGI akan terus membantu Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo merebut hati rakyat.

"Kami punya banyak anggota yang militan. Ada banyak di semua elemen masyarakat," ujar Ketua Harian SGI, Tongam Lumban Tobing, di acara HUT ke-2 SGI, Rabu (18/10/2023).

