INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Gedung Arsip Nasional RI, Teriakan Ganjar Presiden Mahfud Wapres Menggema

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:26 WIB
Tiba di Gedung Arsip Nasional RI, Teriakan Ganjar Presiden Mahfud Wapres Menggema
Ganjar-Mahfud MD di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Rabu (18/10/2023). (MPI/Irfan Maruf)
A
A
A

 

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menyampaikan deklarasi sebagai pasangan bakal capres-cawapres Pilpres 2024 di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Rabu (18/10/2023). Sorekan menggema saat Ganjar-Mahfud bersama keluarga memasuki lokasi acara.

"Ganjar presiden, Mahfud Wapres," teriak para orang yang datang.

Hadir para petinggi partai pendukung Ganjar-Mahfud, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Arsjad Rasjid didampingi wakil ketua TPN Harto Kristiyanto, Gatot Edy Pramono, Andika Perkasa, dan sejumlah juru bicara generasi milenial dan Z.

Ganjar dan Mahfud bersama keluarga anak dan istri menyalami satu per satu orang yang ada di lokasi. Kemudian para peserta yang berdiri kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"Kami memohon doa masyarakat Indonesia agar bisa bergerak cepat mewujudkan Indonesia emas," kata Arsjad.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
