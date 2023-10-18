Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Restui Mahfud MD Jadi Bacawapres Ganjar Pranowo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:49 WIB
Jokowi Restui Mahfud MD Jadi Bacawapres Ganjar Pranowo
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui Menko Polhukam Mahfud MD menjadi bakal calon wakil presiden (Bacawapres) untuk Pilpres 2024 mendatang. Mahfud sendiri baru saja diumumkan sebagai Bacawapres mendampingi bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

"Bapak Presiden telah memberikan persetujuan atas dua surat yang disampaikan Pak Mahfud MD tadi sore. Persetujuan Bapak Presiden meliputi persetujuan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dicalonkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol sebagai Cawapres pada pemilu Presiden dan Wapres tahun 2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Presiden Jokowi, kata Ari, juga mengizinkan Mahfud untuk cuti dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Cuti tersebut dimaksudkan Mahfud untuk mendaftar di KPU pada 19 Oktober 2023.

"Dan satu lagi, persetujuan dari Bapak Presiden untuk Izin Cuti Menteri Koordinator Politik, Hukum dam Keamanan pada tanggal 19 Oktober 2023 untuk melaksanakan pendaftaran sebagai Cawapres pada pemilu Presiden dan Wapres 2024," kata Ari.

Ari menjelaskan, persetujuan Presiden tersebut merujuk pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, surat persetujuan Presiden telah diproses secara administratif oleh Mensesneg. Dan telah disampaikan oleh Mensesneg melalui surat (Mensesneg kpd Menko Polhukam, dgn tembusan ke KPU RI dan Bawaslu RI," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
