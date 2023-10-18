Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

P20 Summit, Langkah Puan Bawa Isu Perdamaian di Palestina Tuai Dukungan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |21:00 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani
JAKARTA - Sikap keberatan yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap hasil G20 Parliamentary Speaker's (P20) Summit ke-9 lantaran tam membawa isu perdamaian di Palestina menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Salah satu dukungan disampaikan oleh Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana. Menurutnya, sikap keberatan yang disampaikan Puan terkait joint statement P20 Summit ke-9 dinilai membawa citra positif bagi Indonesia. Untuk itu, ia mendukung sikap Puan.

"Karena mengedepankan sisi kemanusiaan dalam konflik Israel-Palestina. Sangat mendukung (keberatan DPR RI yang disampaikan Puan). P20 harus sensitif terhadap kejadian di Palestina karena dapat bereskalasi ke perang dunia ke-3,” kata Hikmahanto dalam keterangan resmi, dikutip Selasa 17 Oktober 2023.

Hikmahanto pun sepakat dengan keputusan DPR RI bersama beberapa parlemen negara lain tersebut mengingat baik isu Ukraina dan Palestina, seharusnya dilihat dari kacamata kemanusiaan.

“Tanpa ingin menentukan siapa yang benar atau yang salah harus dikedepankan sisi kemanusiaan yaitu rakyat sipil yang menjadi korban," ungkapnya.

Oleh karenanya, Hikmahanto mendukung berbagai langkah negara dunia yang menyerukan penghentian perang antara militer Israel dengan kelompok Hamas di Palestina. Seperti upaya DPR dan sejumlah parlemen negara G20 yang mendorong agar isu kemanusiaan Israel-Palestina dijadikan sebagai keputusan formal bersama dalam sidang P20 yang cukup memiliki peranan.

“Rakyat sipil yang tidak pernah menjadi kombatan harus diselamatkan dengan cara para pihak menghentikan serangan,” tegas Prof Hikmahanto.

