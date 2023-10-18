Sosok Ganjar-Mahfud, Ketua TPN: Tulus Bertekad Wujudkan Indonesia Unggul dan Berdaulat

JAKARTA - Ketua TPN Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid mengungkapkan, Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo adalah sosok yang memiliki ketulusan hati visi mulia dan tekad yang kuat untuk mewujudkan Indonesia unggul dan berdaulat.

Hal ini dirasakannya usai bekerja bersama dengan Ganjar dalam beberapa bulan terakhir.

"Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri bagaimana beliau memiliki ketulusan hati visi mulia dan tekad yang kuat untuk mewujudkan Indonesia unggul dan berdaulat. Bukan hanya wilayah tapi juga pangan ekonomi serta penegakan hukum," kata Arsjad dalam Deklarasi Ganjar-Mahfud untuk Indonesia yang disiarkan secara daring, Rabu (18/10/2023).