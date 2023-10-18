Jokowi Berikan Izin Cuti Mahfud MD untuk Daftar Cawapres di KPU

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin cuti kepada Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Cuti tersebut dilakukan Mahfud untuk mendaftar sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo pada tanggal 19 Oktober 2023.

"Persetujuan dari Bapak Presiden untuk Izin Cuti Menteri Koordinator Politik, Hukum dam Keamanan pada tanggal 19 Oktober 2023 untuk melaksanakan pendaftaran sebagai Cawapres pada pemilu Presiden dan Wapres 2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Presiden Jokowi, kata Ari, merestui Mahfud MD mendaftar sebagai bacawapres untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut menyusul Mahfud yang telah diumumkan sebagai bacawapres dari Ganjar Pranowo.

"Bapak Presiden telah memberikan persetujuan atas dua surat yang disampaikan Pak Mahfud MD tadi sore. Persetujuan Bapak Presiden meliputi persetujuan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dicalonkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol sebagai Cawapres pada pemilu Presiden dan Wapres tahun 2024," kata Ari.

Ari menjelaskan bahwa persetujuan Presiden tersebut merujuk pada Peraturan KPU no. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, surat persetujuan Presiden telah diproses secara administratif oleh Mensesneg. Dan telah disampaikan oleh Mensesneg melalui surat (Mensesneg kpd Menko Polhukam, dgn tembusan ke KPU RI dan Bawaslu RI," jelasnya.