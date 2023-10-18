Bacawapres Mahfud MD: Penegakan Hukum Harus Tegas ke Atas

JAKARTA - Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Mahfud MD mengatakan, persoalan di Indonesia saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Bagi Mahfud jika penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka ekonomi akan bagus.

"Infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus. Perdagangan dan lain-lain," kata Mahfud dalam sambutannya di acara Deklarasi Capres dan Cawapres, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) di kawasan Jakarta Barat, Rabu (18/10/2023) malam.

Selanjutnya, Mahfud menekankan jika penegakan hukum harus punya kepastian mau itu ke atas ataupun itu ke bawah.

"Penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum. Ke atas ke bawah. Kalau ke atas itu antar pengusaha-pengusaha elit, penguasa-penguasa elit itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih korupsi kolusi dan lainnya," ucap Mahfud.

"Di bawah, itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga penegakan hukum ke depannya, ke atas harus ada kepastian dan ketegasan ke bawah harus ada perlindungan," ucap Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan jika Pemilu yang akan berlangsung pada 2024 mendatang adalah Pemilu yang dikhususkan untuk para anak-anak muda, hal tersebut bisa menjadi jalan mulus mewujud Indonesia emas 2045.

Mahfud mengungkapkan, jika pemilih muda di Indonesia saat ini yang terbesar sebanyak 62 persen yang akan menjadi pemilih yang akan menentukan.

Buat Mahfud, anak-anak muda bukan diukur dari usianya. Melainkan dari pemikirannya, cara pandangnya, gayanya dan perspektif di dalam memandang kehidupan.