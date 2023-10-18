Demi Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, DPW Perindo DKI Jakarta Perkuat Sinergi dengan Relawan

JAKARTA - DPW Perindo DKI Jakarta memiliki strategi khusus untuk mendukung pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. DPW Perindo DKI Jakarta memilih memperkuat sinergi dengan relawan.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris DPW Perindo DKI Jakarta, Rimhot Turnip, di sela-sela acara HUT ke-2 Seknas Ganjar Indonesia (SGI). Adapun, sinergi yang dibangun DPW Perindo DKI Jakarta dengan relawan akan membuat dukungan kepada Ganjar-Mahfud semakin kuat.

BACA JUGA:

"Kami akan sinergi. Jadi, itu adalah kekuatan yang saling melengkapi. Secara resmi kan untuk mendukung capres-cawapres itu kan partai. Secara undang-undang ya," ujar Rimhot Turnip kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (18/10/2023).