INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Demi Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, DPW Perindo DKI Jakarta Perkuat Sinergi dengan Relawan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |22:00 WIB
Demi Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, DPW Perindo DKI Jakarta Perkuat Sinergi dengan Relawan
Perindo perkuat koordinasi relawan/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - DPW Perindo DKI Jakarta memiliki strategi khusus untuk mendukung pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. DPW Perindo DKI Jakarta memilih memperkuat sinergi dengan relawan.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris DPW Perindo DKI Jakarta, Rimhot Turnip, di sela-sela acara HUT ke-2 Seknas Ganjar Indonesia (SGI). Adapun, sinergi yang dibangun DPW Perindo DKI Jakarta dengan relawan akan membuat dukungan kepada Ganjar-Mahfud semakin kuat.

 BACA JUGA:

"Kami akan sinergi. Jadi, itu adalah kekuatan yang saling melengkapi. Secara resmi kan untuk mendukung capres-cawapres itu kan partai. Secara undang-undang ya," ujar Rimhot Turnip kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (18/10/2023).

Telusuri berita news lainnya
