INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar ke Mahfud MD: Kalau Dulu Tidak Jadi Wapres, Hari Ini Saatnya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |22:16 WIB
Ganjar ke Mahfud MD: Kalau Dulu Tidak Jadi Wapres, Hari Ini Saatnya
Ganjar-Mahfud/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyinggung pasangannya di Pilpres 2024, Mahfud MD. Ganjar menyinggung soal batalnya Mahfud menjadi cawapres di Pemilu sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam acara deklarasi dukungan dari generasi muda, dan milenial di Museum Arsip Nasional RI, Rabu (18/10/2023). Ganjar menyebut, sejatinya saat inilah waktu yang tepat untuk Mahfud MD menjadi wakil presiden.

 BACA JUGA:

"Insya Allah, kalau Pak Mahfud dulu tidak jadi Wapres, hari inilah saatnya," kata Ganjar dalam sambutannya di acara deklarasi tersebut, Rabu (18/10/2023).

Mulanya, Ganjar membeberkan kalau dirinya dengan Mahfud kerap kali berdiskusi, termasuk dengan kondisi atau permasalahan Indonesia salah satunya soal korupsi.

"Sekarang saya ingat betul dua kali kami pernah berdiskusi dengan sangat panjang bahkan bagaimana Indonesia menjaga integritas transparan akuntabel dan anti korupsi," kata Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar juga bercerita pernah beberapa kali berdiskusi di DPR termasuk di meja makan Mahfud MD.

"Kami pernah diskusi di meja makan beliau, yang makanannya sangat enak disajikan oleh Bu Mahfud, Terima kasih Bu," ujar Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar menyatakan kalau dirinya pernah mengundang Mahfud MD di sebuah kesempatan sekitar 5 tahun lalu. Ganjar meyakinkan Mahfud MD sebagai pasangannya di Pilpres dan bahkan memenangkan kontestasi tersebut.

Halaman:
1 2
      
