Ganjar-Mahfud Lamar Anak Muda Menangkan Pemilu 2024

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri acara deklarasi dukungan dari kalangan muda di Gedung Arsip Nasional RI, Jakarta. Ganjar Pranowo secara gamblang melamar para generasi muda untuk menjadi tim pemenanganya.

"Kemarin saya datang ke beberapa titik di Indonesia dan saya mencoba menjumpai anak-anak muda," kata Ganjar di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Dia melamar anak muda untuk ikut bergabung memenangkan pemilu 2024. Bersama Mahfud, Ganjar dan seluruh masyarakat dia optimis dapat menang dalam perhelatan pemilu.

"Pada kesempatan hari ini kembali saya akan menggunakan kalimat optimis, saya dan Pak Mahfud melamar anak-anak muda untuk terlibat dalam pemenangan ini, Karena itulah masa depan Anda,"

Dpada kesempatan yang sama, dihadapan para pendukung, Mahfud Md berbicara pentingnya suara anak muda dalam kompetisi Pemilu 2024. Dia menyebut pemilu tahun 2024 merypakan pemilu anak muda.

"Maka yang banyak yang hadir di sini adalah anak-anak muda yang agak lebih tua seperti saya, Pak Habib, Pak Sahur dan sebagainya untuk membimbing yang lainnya banyak yang muda-muda," kata Mahfud.