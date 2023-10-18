Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penduduk Muslim Terbesar, Pemerintah Optimis RI Jadi Produksi Produk Halal Dunia

Putri Amanda , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |23:29 WIB
Penduduk Muslim Terbesar, Pemerintah Optimis RI Jadi Produksi Produk Halal Dunia
Indonesia Mempunyai Penduduk Muslim Terbesar/Ilustrasi Antara
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat produksi produk halal dunia.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, bahwa dalam lingkup ekonomi syariah global, Indonesia menduduki posisi ke-4 di bawah Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

“Berdasarkan data tersebut, kita bayangkan besarnya potensi ekonomi syariah di masa mendatang. Dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi konsumen, namun juga dapat menjadi pusat produksi produk halal dunia,” kata Airlangga dalam Penganugerahan Top Halal Award 2023, dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Meningkatnya permintaan makanan halal menjadi peluang bagi industri makanan dan minuman nasional. Sementara berkembangnya tren fesyen busana muslim harus dimanfaatkan oleh industri tekstil dan produk tekstil nasional melalui ragam inovasi produk dan optimalisasi tekstil fungsional.

ist

Begitu juga pada industri farmasi dan industri kosmetik, optimalisasi pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia yang unik dapat menjadi nilai tambah.

Berdasarkan data Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life, populasi penduduk muslim di dunia diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar jiwa atau 26,5 persen dari total populasi dunia pada tahun 2030.

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia yakni 236 juta jiwa atau 12 persen dari seluruh populasi muslim dunia, memiliki kebutuhan produk halal yang besar, yang sekaligus bisa menjadi pendorong untuk pertumbuhan industri halal.

Kebijakan pengembangan industri halal perlu mencakup tiga komponen utama, yang pertama peningkatan kualitas UMKM dengan pembiayaan keuangan syariah. Kedua, dibentuknya National Halal Fund guna mendukung industri halal dan produk syariah.

"Dan ketiga, tentu harus ada kawasan-kawasan yang dibangun khusus untuk industri-industri yang berbasis halal dan juga untuk memfasilitasi investasi,” ujarnya.

