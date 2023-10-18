Jelang Pengumuman Bacawapres Ganjar, Lalin di Jalan Diponegoro Terdapat Antrean Kendaraan

Lalin di Jalan Diponegoro terdapat antrean kendaraan yang hendak ke DPP PDI Perjuangan (Foto : MPI)

JAKARTA - Nama Bacawapres dari Bacapres Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP, dan Hanura segera diumumkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (18/10/2023) pagi ini.

Dikabarkan acara diawali makan bersama dan pertemuan Ketua Umum Partai Politik Bacapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Pantauan MNC Portal Indonesia di depan Kantor DPP PDI Perjuangan situasi lalu lintas terpantau ramai lancar baik arah Salemba Raya maupun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Terpantau antrean kendaraan menjelang lampu merah Jalan Pengangsaan dan putaran balik depan Kantor DPP PDI Perjuangan.

Terlihat jajaran kepolisian juga berjaga dan mengatur lalu lintas di Jalan Diponegoro Menteng.

Terpantau Plt Ketua Umum PPP, M Mardiono; Ketua Bapilu PPP Sandiaga Uno dan elit partai berlambang ka'bah itu berjalan kaki dari Kantor DPP PPP menuju Kantor DPP PDI Perjuangan.

Dikabarkan sejumlah elit Partai Politik pengusung Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura juga telah berada dilokasi termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, penentuan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo telah menemukan titik terang. Hari ini, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan langsung figur pendamping Ganjar di Pilpres 2024.