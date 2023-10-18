Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Pengumuman Bacawapres Ganjar, Lalin di Jalan Diponegoro Terdapat Antrean Kendaraan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |09:30 WIB
Jelang Pengumuman Bacawapres Ganjar, Lalin di Jalan Diponegoro Terdapat Antrean Kendaraan
Lalin di Jalan Diponegoro terdapat antrean kendaraan yang hendak ke DPP PDI Perjuangan (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Nama Bacawapres dari Bacapres Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP, dan Hanura segera diumumkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (18/10/2023) pagi ini.

Dikabarkan acara diawali makan bersama dan pertemuan Ketua Umum Partai Politik Bacapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Pantauan MNC Portal Indonesia di depan Kantor DPP PDI Perjuangan situasi lalu lintas terpantau ramai lancar baik arah Salemba Raya maupun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Terpantau antrean kendaraan menjelang lampu merah Jalan Pengangsaan dan putaran balik depan Kantor DPP PDI Perjuangan.

Terlihat jajaran kepolisian juga berjaga dan mengatur lalu lintas di Jalan Diponegoro Menteng.

Terpantau Plt Ketua Umum PPP, M Mardiono; Ketua Bapilu PPP Sandiaga Uno dan elit partai berlambang ka'bah itu berjalan kaki dari Kantor DPP PPP menuju Kantor DPP PDI Perjuangan.

Dikabarkan sejumlah elit Partai Politik pengusung Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura juga telah berada dilokasi termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, penentuan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo telah menemukan titik terang. Hari ini, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan langsung figur pendamping Ganjar di Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364/rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171588/strobo-ZFDh_large.jpg
Rotator 'Tot Tot Wuk Wuk' Dilarang, Masihkah Terdengar di Ruas Jalan Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171357/lampu-b3Cw_large.jpg
Dukung Pembekuan Sirene, Analis: Pengawalan Banyak Disalahgunakan Oknum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171310/agus-8AZc_large.jpg
Kakorlantas Larang Penggunaan Sirene Khusus saat Adzan hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167945/lalu_lintas-mjBW_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167066/jakarta_kondusif-N7Cm_large.jpg
Jakarta Kondusif, Lalin di Kwitang hingga Matraman Kembali Ramai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement