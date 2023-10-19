Alam soal Sosok Ganjar: Teman Diskusi, Tidak Ragu Mendengar Pendapat Saya

JAKARTA - Putra dari bakal calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengucapkan terimakasihnya atas kehadiran teman-teman kaula muda saat deklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan Capres dan Cawapres 2024.

“Terima kasih sudah menyempatkan waktu berdiskusi dengan bapak dan Pak Mahfud. Saya jadi merasa punya banyak saudara,” kata Alam, usai acara Deklarasi Ganjar-Mahfud di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Rabu (18/102023).

Alam mengatakan, dirinya sering berdiskusi dengan ayahnya yakni Ganjar Pranowo. Menurutnya, hubungannya dengan Ganjar bukan sekadar bapak dan anak, tapi juga selayaknya teman yang saling bertukar pikiran satu sama lain.

Dalam diskusinya, salah satu yang sering dia diskusikan dengan Ganjar adalah soal masalah anak muda. Misalnya, terkait dengan isu kesehatan mental yang saat ini menjadi salah satu kendala anak muda.

“Bapak tidak ragu mendengar pendapat saya tentang solusi bagi kesehatan mental anak muda,” ucap Alam.

Tak hanya itu, Alam pun mengaku kerap bertukar koleksi bacaan dengan Ganjar. Dia pun banyak mendapat referensi buku-buku politik dan kepemimpinan dari ayahnya itu.

“Why Nation Fail adalah salah satu referensi buku poltik dari bapak untuk saya,” ujar Alam.