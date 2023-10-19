Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alam soal Sosok Ganjar: Teman Diskusi, Tidak Ragu Mendengar Pendapat Saya

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |00:39 WIB
Alam soal Sosok Ganjar: Teman Diskusi, Tidak Ragu Mendengar Pendapat Saya
Alam anak Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Putra dari bakal calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengucapkan terimakasihnya atas kehadiran teman-teman kaula muda saat deklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan Capres dan Cawapres 2024.

“Terima kasih sudah menyempatkan waktu berdiskusi dengan bapak dan Pak Mahfud. Saya jadi merasa punya banyak saudara,” kata Alam, usai acara Deklarasi Ganjar-Mahfud di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Rabu (18/102023).

 BACA JUGA:

Alam mengatakan, dirinya sering berdiskusi dengan ayahnya yakni Ganjar Pranowo. Menurutnya, hubungannya dengan Ganjar bukan sekadar bapak dan anak, tapi juga selayaknya teman yang saling bertukar pikiran satu sama lain.

Dalam diskusinya, salah satu yang sering dia diskusikan dengan Ganjar adalah soal masalah anak muda. Misalnya, terkait dengan isu kesehatan mental yang saat ini menjadi salah satu kendala anak muda.

 BACA JUGA:

“Bapak tidak ragu mendengar pendapat saya tentang solusi bagi kesehatan mental anak muda,” ucap Alam.

Tak hanya itu, Alam pun mengaku kerap bertukar koleksi bacaan dengan Ganjar. Dia pun banyak mendapat referensi buku-buku politik dan kepemimpinan dari ayahnya itu.

“Why Nation Fail adalah salah satu referensi buku poltik dari bapak untuk saya,” ujar Alam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement