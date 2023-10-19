Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alam Ganjar Dukung Penuh Ayahnya Maju di Pilpres 2024, Beri Masukan Isu Tren Kaula Muda

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |00:56 WIB
Alam Ganjar Dukung Penuh Ayahnya Maju di Pilpres 2024, Beri Masukan Isu Tren Kaula Muda
Ganjar dan keluarga saat deklarasi di ANRI/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Putra Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengatakan sebagai seorang anak dan anggota keluarga dirinya akan mendukung penuh ayahnya, Ganjar Pranowo, pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, Alam, sapaan akrabnya juga akan aktif berdiskusi dengan Ganjar tentang isu-isu di kalangan anak muda.

Sebagai putra satu-satunya pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti, Alam mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah ekosistem, yang setiap unsur di dalamnya harus saling mendukung dan membutuhkan satu sama lainnya.

“Sebagai keluarga akan mendukung penuh bapak sebagai bentuk support. Keluarga itu tempat saya untuk bersandar, saling membutuhkan satu sama lain. Maka, diperlukan timbal balik untuk saling menguatkan setiap anggota keluarga,” ucap Alam usai menghadiri acara bertajuk “Gambarkan Masa Depan” di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta Barat, Rabu (18/10/2023).

Bentuk dukungan yang Alam contohkan untuk sang ayah adalah berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai isu-isu terkini yang tengah menjadi perbincangan atau perhatian, dan juga aspirasi di kalangan anak muda.

“Ya saya sedikit banyak mengetahui lah isu-isu yang ada, jadi bisa saya sampaikan ke Bapak dan bisa memberi insight ke bapak juga. Kemarin saya lihat aspirasi-aspirasi yang masuk via DM (direct message) dan saya diskusikan dengan Bapak.” ujar Alam.

Selanjutnya, terkait acara Deklarasi Ganjar-Mahfud 2024, Alam mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi kalangan muda dari berbagai latar belakang, demi kemajuan bangsa Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement