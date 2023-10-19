Alam Ganjar Dukung Penuh Ayahnya Maju di Pilpres 2024, Beri Masukan Isu Tren Kaula Muda

JAKARTA - Putra Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengatakan sebagai seorang anak dan anggota keluarga dirinya akan mendukung penuh ayahnya, Ganjar Pranowo, pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, Alam, sapaan akrabnya juga akan aktif berdiskusi dengan Ganjar tentang isu-isu di kalangan anak muda.

Sebagai putra satu-satunya pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti, Alam mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah ekosistem, yang setiap unsur di dalamnya harus saling mendukung dan membutuhkan satu sama lainnya.

“Sebagai keluarga akan mendukung penuh bapak sebagai bentuk support. Keluarga itu tempat saya untuk bersandar, saling membutuhkan satu sama lain. Maka, diperlukan timbal balik untuk saling menguatkan setiap anggota keluarga,” ucap Alam usai menghadiri acara bertajuk “Gambarkan Masa Depan” di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta Barat, Rabu (18/10/2023).

Bentuk dukungan yang Alam contohkan untuk sang ayah adalah berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai isu-isu terkini yang tengah menjadi perbincangan atau perhatian, dan juga aspirasi di kalangan anak muda.

“Ya saya sedikit banyak mengetahui lah isu-isu yang ada, jadi bisa saya sampaikan ke Bapak dan bisa memberi insight ke bapak juga. Kemarin saya lihat aspirasi-aspirasi yang masuk via DM (direct message) dan saya diskusikan dengan Bapak.” ujar Alam.

Selanjutnya, terkait acara Deklarasi Ganjar-Mahfud 2024, Alam mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi kalangan muda dari berbagai latar belakang, demi kemajuan bangsa Indonesia.