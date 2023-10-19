Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

40 Ribu Relawan Bakal Antar Ganjar dan Mahfud ke KPU, Ikut Sumbang Natura

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |01:22 WIB
40 Ribu Relawan Bakal Antar Ganjar dan Mahfud ke KPU, Ikut Sumbang Natura
Puluhan ribu relawan akan kawal pendaftaran Ganjar - Mahfud ke KPU/Foto: MPI
JAKARTA - Sebanyak 40 ribu relawan akan mengantar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Puluhan ribu relawan itu akan ikut ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Pusat.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu (TKRPP) Presiden 2024 Ahmad Basarah. Menurutnya usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar, sejumlah organ relawan pun langsung berkumpul di Rumah Aspirasi.

 BACA JUGA:

“Setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, ratusan organ relawan di Jakarta langsung berkumpul di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo,” kata Ahmad Basarah, di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Basarah menjelaskan ratusan relawan yang berkumpul langsung menggelar rapat konsolidasi. Selain Ahmad Basarah selaku Ketua TKRPP, hadir juga Wakil Ketua TKRPP Adian Napitupulu, dan Sekretaris TKRPP Deddy Sitorus.

 BACA JUGA:

Sebanyak 40 ribu orang itu, kata Basarah, terdiri dari relawan, simpatisan hingga kader-kader partai koalisi. Ia pun meyakinkan para relawan akan mensukseskan acara tersebut.

“Dan yang bikin saya terharu adalah para relawan bukan hanya bersemangat ingin mengantar langsung calon pemimpin mereka ke KPU, tapi juga bersedia bergotong royong untuk mendukung acara tersebut dengan bantuan natura. Semangat gotong royong merupakan tradisi bangsa Indonesia yang hingga kini terus dirawat dan dijalankan oleh PDI Perjuangan,” ujar Basarah.

