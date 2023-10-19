Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Ketua TPN Ajak Pendukung Ganjar-Mahfud Jalan Kaki dari Tugu Proklamasi ke KPU

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |02:01 WIB
Hari Ini, Ketua TPN Ajak Pendukung Ganjar-Mahfud Jalan Kaki dari Tugu Proklamasi ke KPU
Arsjad Rasjid ajak relawan jalan ke KPU antarkan pendaftaran Ganjar-Mahfud/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Ketua TPN Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid mengajak para pendukung Bacapres PDIP Ganjar Pranowo dan Bacawapres Mahfud MD untuk berjalan kaki bersama dari Tugu Proklamasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aksi tersebut dilakukan Besok, 19 Oktober 2023 mulai dari pukul 09.00 WIB.

"Besok kita akan mengawal Mas Ganjar ke KPU. Untuk itu saya mengajak, saya mengajak semua yang hadir di sini untuk bersama-sama berjalan dari tugu proklamasi pada pukul 09.00 pagi besok," kata Arsjad dalam Deklarasi Ganjar-Mahfud untuk Indonesia yang disiarkan secara daring, Rabu (18/10/2023).

Usai mengantar kedua Paslon tersebut, dia berharap masyarakat terus mendukung keduanya demi memperjuangkan aspirasi bersama.

"Namun sih banyak hal yang kita perjuangkan bersama yang tentunya butuh dukungan masukan dan aspirasi dari seluruh masyarakat," katanya.

Pada kesempatan itu, Arsjad Rasjid mengungkapkan bahwa Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo adalah sosok yang memiliki ketulusan hati visi mulia dan tekad yang kuat untuk mewujudkan Indonesia unggul dan berdaulat. Hal ini dirasakannya usai bekerja bersama dengan Ganjar dalam beberapa bulan terakhir.

"Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri bagaimana beliau memiliki ketulusan hati visi mulia dan tekad yang kuat untuk mewujudkan Indonesia unggul dan berdaulat. Bukan hanya wilayah tapi juga pangan ekonomi serta penegakan hukum," kata Arsjad.

Selain itu, Ganjar pernah beberapa kali hadir bersama dalam forum kepemudaan. "Saya kagum dengan spiritnya mas Ganjar energi yang positif mengedepankan isu-isu yang jadi perhatian anak muda," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement