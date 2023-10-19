Hari Ini, Ketua TPN Ajak Pendukung Ganjar-Mahfud Jalan Kaki dari Tugu Proklamasi ke KPU

JAKARTA - Ketua TPN Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid mengajak para pendukung Bacapres PDIP Ganjar Pranowo dan Bacawapres Mahfud MD untuk berjalan kaki bersama dari Tugu Proklamasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aksi tersebut dilakukan Besok, 19 Oktober 2023 mulai dari pukul 09.00 WIB.

"Besok kita akan mengawal Mas Ganjar ke KPU. Untuk itu saya mengajak, saya mengajak semua yang hadir di sini untuk bersama-sama berjalan dari tugu proklamasi pada pukul 09.00 pagi besok," kata Arsjad dalam Deklarasi Ganjar-Mahfud untuk Indonesia yang disiarkan secara daring, Rabu (18/10/2023).

Usai mengantar kedua Paslon tersebut, dia berharap masyarakat terus mendukung keduanya demi memperjuangkan aspirasi bersama.

"Namun sih banyak hal yang kita perjuangkan bersama yang tentunya butuh dukungan masukan dan aspirasi dari seluruh masyarakat," katanya.

Pada kesempatan itu, Arsjad Rasjid mengungkapkan bahwa Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo adalah sosok yang memiliki ketulusan hati visi mulia dan tekad yang kuat untuk mewujudkan Indonesia unggul dan berdaulat. Hal ini dirasakannya usai bekerja bersama dengan Ganjar dalam beberapa bulan terakhir.

"Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri bagaimana beliau memiliki ketulusan hati visi mulia dan tekad yang kuat untuk mewujudkan Indonesia unggul dan berdaulat. Bukan hanya wilayah tapi juga pangan ekonomi serta penegakan hukum," kata Arsjad.

Selain itu, Ganjar pernah beberapa kali hadir bersama dalam forum kepemudaan. "Saya kagum dengan spiritnya mas Ganjar energi yang positif mengedepankan isu-isu yang jadi perhatian anak muda," ucapnya.