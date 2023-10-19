Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Sungkem Minta Restu ke Ibunda Jadi Cawapres Ganjar

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |02:31 WIB
Mahfud MD Sungkem Minta Restu ke Ibunda Jadi Cawapres Ganjar
Momen mahfud minta restu ke ibunda maju jadi Cawapres Ganjar/Foto: Instagram
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD sungkem dan meminta restu kepada sang ibu di Jawa Timur untuk diperlancar segala urusannya untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru Mahfud dalam Instagram pribadinya. Terlihat Mahfud yang mengenakan jaket kulit cokelat salim dan mencium pipi kanan dan kiri sang ibunda.

 BACA JUGA:

"Restu dan doa ibu selalu mengawali dan menyertai langkah-langkah saya. Hari Senin kemarin, saya menemui dan sungkem ke Ibu di Jawa Timur. Alhamdulillah, keberangkatan saya menjadi pendamping mas @ganjar_pranowo hari ini berjalan lancar dalam lindungan Allah SWT," kata Mahfud dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Kamis (19/10/2023).

Sebelumnya diberitakan, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Perindo, Ganjar Pranowo resmi menggandeng Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD sebagai Calon Wali Presiden (Cawapres) di Pilpres 2024.

 BACA JUGA:

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam deklarasinya di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka calon wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah prof Mahfud MD," ujar Megawati di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Adapun, hadir dalam agenda pengumuman itu yakni empat Ketua Umum Partai Politik pendukung Ganjar, yaitu Hary Tanoesoedibjo dari Perindo, Muhamad Mardiono dari PPP dan Oesman Sapta Odang (Oso) dari Hanura.

Halaman:
1 2
      
