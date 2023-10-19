Hari Ini, Lukas Enembe Jalani Sidang Vonis Kasus Suap dan Gratifikasi

JAKARTA - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat akan menggelar sidang putusan Gubernur non-aktif Papua, Lukas Enembe (LE). Sidang tersebut terkait perkara dugaan suap dan gratifikasi.

Agenda sidang tersebut sebagai mana tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus.

"Pembacaan putusan, ruangan Prof. Dr. Hatta Muhammad Ali," tulis SIPP yang dikutip, Kamis (19/10/2023).

Jadwal sidang tersebut juga dibenarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan informasi yang diterima, KPK menyebutkan terdakwa LE sudah tidak lagi membutuhkan rawat inap.

Sementara itu, kuasa hukum LE, Petrus Bala Pattyona menyatakan kliennya akan hadir di ruang sidang saat pembacaan putusan.

"Iya LE akan hadir," ujar Petrus saat dihubungi.

Sebagaimana diketahui, sidang putusan LE seharusnya dibacakan pada Senin 9 Oktober 2023. Sidang tersebut batal digelar lantaran terdakwa harus menjalani rawat inap setelah dikabarkan terjatuh di kamar mandi.

“Ini sekalian dengan hasil pemeriksaan laboratorium klinik. Jadi untuk seharusnya persidangan hari ini pembacaan putusan Lukas Enembe. Namun demikian, putusan untuk hari ini sedianya dijadwalkan hari ini belum bisa dibacakan karena terdakwa dalam keadaan sakit dan dirawat inap di RS,” kata hakim di ruang sidang, Senin 9 Oktober 2023.