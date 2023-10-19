Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pendaftaran ke KPU, Begini Situasi di Rumah Bacapres Perindo Ganjar Pranowo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |07:39 WIB
Jelang Pendaftaran ke KPU, Begini Situasi di Rumah Bacapres Perindo Ganjar Pranowo
Situasi di rumah Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan mendaftar diri ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), pada Kamis (19/10/2023) siang.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia. Rumah tersebut terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum nampak ada kegiatan. Pagar rumah Bacapres Perindo itu juga masih tertutup.

Di jalan depan rumah terlihat beberapa kendaraan roda empat yang terparkir. Namun, tidak diketahui apakah kendaraan tersebut merupakan rangkaian pengawalan dari Ganjar.

Sedangkan, di teras rumah Bacapres Partai Perindo itu terlihat seorang sedang mencuci mobil. Mobil tersebut sama seperti yang ditumpangi Ganjar ketika mendatangi kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Rencananya, pasangan Ganjar-Mahfud akan lebih dulu berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat sebelum mendaftar diri ke KPU. Di sana nantinya akan digelar doa bersama masyarakat yang akan ikut juga mengawal pasangan Ganjar-Mahfud ke kantor KPU.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
