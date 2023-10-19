Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Tragis Kematian RMT Ario Suryo Mantan Gubernur Jawa Timur di Tangan PKI

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:05 WIB
Kisah Tragis Kematian RMT Ario Suryo Mantan Gubernur Jawa Timur di Tangan PKI
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik kisah tragis kematian RMT Ario Suryo mantaBACA JUGA:

Nyanyian Tokoh Nyono Bikin Operasi PKI Gagal Total hingga Akhirnya Dibubarkann Gubernur Jawa Timur di tangan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Sosok Raden Mas Tumenggung Ario Suryo dikenal banyak masyarakat era terdahulu sebagai salah satu gubernur pertama Jatim. Peletakan nama awal Raden Mas Tumenggung (RMT) terukir karena dahulu beliau merupakan seorang bangsawan ningrat Jawa.

Lalu tepat dibawah penjajahan Belanda di era tahun 1938 sampai tahun 1943, RMT Ario Suryo barulah memulai masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Timur. Lalu seiring berjalannya waktu tepat pada tanggal 10 November 1945, rakyat Jawa Timur dihadapkan dengan pertempuran besar melawan tentara Inggris.

Lantas seperti apa kisah tragisi kematian RMT Ario Suryo mantan Gubernur Jawa Timur di tangan PKI? simak di sini:

Merasakan wilayah Jawa Timur seperti neraka dan kota mati turut membuat RMT Ario Suryo lantas sempat membuat pemerintahan darurat di Mojokerto untuk bertahan dari pertempuran tersebut .

Bisa dibilang jasa Raden Mas Tumenggung Ario Suryo untuk Jawa Timur sangatlah besar dan dikenang oleh para warganya. Sebab mantan Gubernur tersebut berhasil mempertahankan kemederdekaan Indonesia sebelum dirinya mengakiri masa purna baktinya pada 1947.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175991//sejarah-AykH_large.jpg
Misteri Jembatan Kaliketek Bojonegoro, Tempat Pembuangan Mayat Anggota PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175510//sejarah-jZYs_large.jpg
Perang Sipil dan Komunis Usai G30S hingga Penangkapan Besar-besaran Simpatisan PKI dan Gerwani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515//tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174364//sumur_lubang_buaya-Gwse_large.jpg
Cerita Penemuan Jasad Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174329//viral-x6Xw_large.jpg
Kesaksian Mengerikan Penggali Sumur Lihat Kondisi Jenazah Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174332//viral-T8MW_large.jpg
Terkuak! Dokumen Autopsi 7 Jenazah Pahlawan Revolusi Tidak Ada Bekas Penyiksaan dan Mutilasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement