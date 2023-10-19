Kisah Tragis Kematian RMT Ario Suryo Mantan Gubernur Jawa Timur di Tangan PKI

n Gubernur Jawa Timur di tangan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Sosok Raden Mas Tumenggung Ario Suryo dikenal banyak masyarakat era terdahulu sebagai salah satu gubernur pertama Jatim. Peletakan nama awal Raden Mas Tumenggung (RMT) terukir karena dahulu beliau merupakan seorang bangsawan ningrat Jawa.

Lalu tepat dibawah penjajahan Belanda di era tahun 1938 sampai tahun 1943, RMT Ario Suryo barulah memulai masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Timur. Lalu seiring berjalannya waktu tepat pada tanggal 10 November 1945, rakyat Jawa Timur dihadapkan dengan pertempuran besar melawan tentara Inggris.

Lantas seperti apa kisah tragisi kematian RMT Ario Suryo mantan Gubernur Jawa Timur di tangan PKI? simak di sini:

Merasakan wilayah Jawa Timur seperti neraka dan kota mati turut membuat RMT Ario Suryo lantas sempat membuat pemerintahan darurat di Mojokerto untuk bertahan dari pertempuran tersebut .

Bisa dibilang jasa Raden Mas Tumenggung Ario Suryo untuk Jawa Timur sangatlah besar dan dikenang oleh para warganya. Sebab mantan Gubernur tersebut berhasil mempertahankan kemederdekaan Indonesia sebelum dirinya mengakiri masa purna baktinya pada 1947.