Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Ada di Mana Posisi Politik NU

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |07:49 WIB
Humor Gus Dur: Ada di Mana Posisi Politik NU
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tetap memiliki posisi politik yang penting. Meski, usai mencanangkan kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984, tidak berpolitik praktis.

Melansir NU Online, betapa pentingnya NU dalam politik tergambar ketika Soeharto Soeharto berulang kali menginginkan Gus Dur tidak terpilih lagi menjadi Ketua Umum PBNU. Namun, Soeharto selalu menemui kegagalan.

Kala itu, unsur NU di PPP masih terus berkonsultasi, baik dengan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU maupun dengan Rais ‘Aam PBNU KH Achmad Siddiq, dan Rais NU lainnya seperti KH Yusuf Hasyim dan KH MA Sahal Mahfudh. Gus Dur menjadi salah satu faktor politik.

Sebab, unsur NU di PPP tetap memerlukan pandangan atau arahan politik. Gus Dur pun pernah ditanya mengenai posisi sebenarnya NU.

“NU tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana,” jawab Gus Dur.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement