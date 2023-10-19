Doa Ibunda Anies Baswedan untuk Pasangan AMIN

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar minta doa pada ibunda sebelum daftar ke KPU (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Bacapres dan bacawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mengawali kegiatan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan terlebih dahulu meminta doa restu kepada para ibunda mereka.

Malam sebelumnya, Rabu 18 Oktober 2023, pasangan AMIN meminta restu ke Ibunda Muhaimin Iskandar, Muhasona Iskandar, pagi ini Kamis (19/10/2023), pasangan yang dideklarasikan 2 September 2023 tersebut sungkem dan minta doa restu ibunda Anies, Aliyah Baswedan

“Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini kami mengawali proses pendaftaran dan tidak lama lagi akan berangkat, kami meminta doa kepada ibu, saya mohon doa restu dari ibu, begitu juga tadi malam saya mohon doa restu ke ibu Gus Imin,” ucap Anies sebelum berangkat

Dalam doanya, Ibunda Anies, Aliyah Baswedan meminta kepada Allah SWT agar apa yang dikerjakan AMIN untuk bangsa yakni melaksanakan pendaftaran senantiasa diridhoi Allah SWT

“Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini untuk melepas Ananda Anis dan Ananda Imin untuk melakukan suatu tugas besar yang insya Allah, Allah akan meridainya mari kita mulai dengan membaca al-fatihah terlebih dahulu,” ujar Aliyah.

Beliau juga mendoakan agar AMIN, senantiasa di erikan perlindungan serta diberi kelancaran dalam mengemban amanah untuk menghadirkan keadilan dan menjadikan negeri Indonesia menjadi bangsa yang makmur.

“Ya Allah berikanlanh lindunganmu, bantuanmu karena engkaulah satu-satunya tempat kami bermohon engkaulah satu-satunya tempat kami meminta tolong ya Allah dan kaulah satu-satunya Yang maha kuasa yang maha besar yang maha pemurah yang maha penyayang,” doanya.