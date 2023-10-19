Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar ke KPU, Bacawapres Mahfud MD: Tak Ada Persiapan Khusus

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:01 WIB
JAKARTA - Mahfud MD mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Di luar persiapan khusus, Mahfud MD mengatakan, dirinya tetap memiliki persiapan untuk maju dalam pendaftaran capres-cawapres. Namun ia tidak memerinci hal tersebut.

"Gak ada persiapan (khusus). Persiapannya ya, maju aja jalan, besok (hari ini, red)," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu 18 Oktober 2023.

Diketahui, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, rencananya pasangan Ganjar-Mahfud akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pukul 11.00 WIB pada hari ini, Kamis (19/10/2023).

"Pendaftaran ke KPU akan dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Oktober pada jam 11 tepat. Kita dengan penuh semangat penuh disiplin diharapkan mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum," ujar Hasto usai pendeklarasian Ganjar-Mahfud, Rabu 18 Oktober 2023.

Adapun partai politik pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan berkumpul terlebih dahulu di Tugu Proklamasi, Jakarta, sebelum berangkat mendaftarkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ke KPU.

